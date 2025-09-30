Мартин Кольштедт поделился новым видео с выступления на Concertgebouw Session

Мартин Кольштедт поделился новым видео с выступления на Concertgebouw Session30.09.25
Немецкий пианист и композитор Мартин Кольштедт, известный своим экспериментальным подходом к неоклассической музыке, опубликовал новое видео с живого выступления в рамках Concertgebouw Sessions. Запись демонстрирует характерный для музыканта синтез акустического и электронного звучания — соединение концертного рояля и аналоговых синтезаторов.
Проект Concertgebouw Sessions проходит в одном из самых престижных концертных залов мира — амстердамском Concertgebouw, где выдающиеся исполнители разных направлений представляют специальные камерные программы. В своей сессии Кольштедт исследует баланс между органикой фортепианной фактуры и возможностями цифровой обработки звука, создавая музыкальное пространство на стыке традиции и эксперимента.
Кольштедт на протяжении последних лет выстраивает репутацию одного из наиболее самобытных авторов на европейской неоклассической сцене. Его концерты часто превращаются в импровизационные перформансы, где заранее написанный материал переплетается с живым взаимодействием с залом и электроникой. Такой подход позволяет музыканту каждый раз заново переосмыслять собственные произведения и открывать в них новые слои.
Видео выступления уже доступно для просмотра на официальных ресурсах артиста. Для поклонников творчества Кольштедта это возможность увидеть, как его идеи реализуются в пространстве зала с уникальной акустикой, а для новых слушателей — знакомство с артистом, который умело соединяет академическую традицию с современными электронными практиками.
