Вышел новый сингл Макса Рихтера — «Of The Undiscovered Country» из саундтрека к фильму «Хамнет»06.11.25
Композитор Макс Рихтер поделился новым синглом под названием «Of The Undiscovered Country», который войдет в саундтрек к фильму «Хамнет» — экранизации одноименного романа писательницы Мэгги О’Фаррелл. Композиция стала вторым синглом из предстоящего оригинального саундтрека, над которым Рихтер работал в 2025 году.
Картина «Хамнет», режиссёром которой выступила Члои Чжао, исследует историю семьи Шекспиров через призму потери и творчества. Музыка Рихтера, традиционно сочетающая минимализм, классическую выразительность и эмоциональную прозрачность, призвана подчеркнуть внутреннюю драму героев и атмосферу эпохи.
Новый трек «Of The Undiscovered Country» продолжает звуковую линию, начатую в первом сингле «Of The Sky». По словам композитора, грядущий саундтрек должен звучать как «размышление о жизни, времени и неизведанном».
Полный альбом Hamnet будет доступен в цифровом формате и на физических носителях позже в этом году. Саундтрек уже доступен для предзаказа на официальных платформах Макса Рихтера.
Читайте также: Юки Мурата и Такахиро Кидо выпустят альбом Music for Piano and Chamber Orchestra, записанный в Москве в 2019 году
Макс Рихтер (Max Richter) — композитор удивительно тонкого вкуса и поразительной интуиции, который едва ли не в одиночку вывел постмодернизм в рамках современной академической музыки на новую высоту. Его работы увлекают на уровне самой идеи. Интерпретации «Времен года» в жанре минимализма. Интерактивный проект в сотрудничестве с неврологами, в рамках которого под музыку Рихтера слушатели засыпают прямо в концертном зале. Подробнее с творчеством Макса Рихтера можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.
