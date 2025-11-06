Вышел новый сингл Макса Рихтера — «Of The Undiscovered Country» из саундтрека к фильму «Хамнет»

06.11.25

Композитор Макс Рихтер поделился новым синглом под названием «Of The Undiscovered Country», который войдет в саундтрек к фильму «Хамнет» — экранизации одноименного романа писательницы Мэгги О’Фаррелл. Композиция стала вторым синглом из предстоящего оригинального саундтрека, над которым Рихтер работал в 2025 году.

Картина «Хамнет», режиссёром которой выступила Члои Чжао, исследует историю семьи Шекспиров через призму потери и творчества. Музыка Рихтера, традиционно сочетающая минимализм, классическую выразительность и эмоциональную прозрачность, призвана подчеркнуть внутреннюю драму героев и атмосферу эпохи.

Новый трек «Of The Undiscovered Country» продолжает звуковую линию, начатую в первом сингле «Of The Sky». По словам композитора, грядущий саундтрек должен звучать как «размышление о жизни, времени и неизведанном».

Полный альбом Hamnet будет доступен в цифровом формате и на физических носителях позже в этом году. Саундтрек уже доступен для предзаказа на официальных платформах Макса Рихтера.

Макс Рихтер

Макс Рихтер (Max Richter) — композитор удивительно тонкого вкуса и поразительной интуиции, который едва ли не в одиночку вывел постмодернизм в рамках современной академической музыки на новую высоту. Его работы увлекают на уровне самой идеи. Интерпретации «Времен года» в жанре минимализма. Интерактивный проект в сотрудничестве с неврологами, в рамках которого под музыку Рихтера слушатели засыпают прямо в концертном зале. Подробнее с творчеством Макса Рихтера можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.

