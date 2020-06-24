Режиссер Тим Джорджсон (Tim Georgeson) снял клип для пьесы Tennen, которая вошла в новый альбом Home польской пианистки. На японском языке tennen означает естественное состояние вещей без привязанности к чему-либо. Это слово идеально объясняет атмосферу, которой хотела добиться Hania Rani в этом видео. В период вынужденной изоляции она получила сообщение от Тима о его проекте под названием «Правда в огне». После продолжительной беседы ребята решили работать вместе не только над проектом режиссера, но и над проектом Ханны.

Пианистка попросила привнести визуальную составляющую в одну из ее любимых композиций из нового альбома. Результатом сотрудничества стало не только красивое музыкальное видео, но и то упорство, с которым музыканты добились успеха, несмотря на неблагоприятные обстоятельства в условиях пандемии. «Мир маленький, и еще меньше его делают искусство и воля к совместным действиям независимо от каких-либо ограничений. Я ценю то, как другие люди чувствуют и видят мою музыку, как одна пьеса может вызвать новый поток образов и связей между ними», — признается Hania Rani.

Hania Rani — польская пианистка и композитор, выпускница Музыкального университета им. Фредерика Шопена, которая живет на два города, путешествуя между Варшавой и Берлином. Она получила признание благодаря хрупким, нежным пьесам собственного сочинения и изящным аранжировкам произведений своих коллег, в которых сочетаются классическое звучание с трогательными текстами. Hania Rani стремится передать ощущение безграничного пространства и времени, языком музыки выразить влияние Берлина, исландских пейзажей и гор Бещады в юго-восточной Польше, к которым пианистка с детства питает особую любовь. Подробнее с творчеством Hania Rani можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.