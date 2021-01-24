Радио NPR Music опубликовало запись домашнего концерта знаменитого британского композитора, в рамках которого он исполнил шесть своих лучших произведений: Vladimir’s Blues, Origins, Infra 3, Horizon Variations, Prelude 6 и Fragment. Снятое в черно-белых тонах видео подчеркивает простоту и красоту мира, каким мы его знали до пандемии, где свежий воздух дует через открытые двери, а собаки мирно дремлют в лучах летнего солнца на юге Англии.

«С нетерпением жду того времени, когда концерты вернутся, и мы сможем делать это по-настоящему», — прокомментировал пианист свое выступление, оставив слушателя с тоской, которая находит подтверждение в его спокойной, проницательной музыке. Напомним, в прошлом году Макс Рихтер выпустил новый альбом Voices, вдохновленный Всеобщей декларацией прав человека и происходящими глобальными изменениями, а на ближайший апрель анонсировал его вторую часть.

Макс Рихтер (Max Richter) — композитор удивительно тонкого вкуса и поразительной интуиции, который едва ли не в одиночку вывел постмодернизм в рамках современной академической музыки на новую высоту. Его работы увлекают на уровне самой идеи. Интерпретации «Времен года» в жанре минимализма. Интерактивный проект в сотрудничестве с неврологами, в рамках которого под музыку Рихтера слушатели засыпают прямо в концертном зале. Наконец, альбом-приключение Memoryhouse, который положил начало целой серии релизов, объединенных общей концепцией – постклассика и художественная декламация. Подробнее с творчеством Макса Рихтера можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.