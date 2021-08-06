Вышел новый альбом Exiles знаменитого британского композитора. Центральное место в нем занимает мировая премьера одноименной 33-минутной балетной партитуры для Нидерландского театра танца (Nederlands Dans Theater) о трагедии миграционного кризиса, идея которой родилась из разговора с постоянными хореографами труппы Солом Леоном и Полом Лайтфутом.

Он также включает переосмысленные произведения, написанные Рихтером для вдохновленного Вирджинией Вульф балета Уэйна МакГрегора, показа мод Fendi, голливудских блокбастеров, документальных фильмов, получивших «Золотой глобус», «активистских работ» Nature of Daylight, Infra 5, The Haunted Ocean из саундтрека к фильму «Вальс с Баширом», а также трека Sunlight из одного из любимых альбомов Дэвида Боуи. Альбом был записан в Таллинне в 2019 году Балтийским филармоническим оркестром под управлением Кристьяна Ярви, который гордится тем, что способствует трансграничному единству и художественным новаторским решениям.

Макс Рихтер (Max Richter) — композитор удивительно тонкого вкуса и поразительной интуиции, который едва ли не в одиночку вывел постмодернизм в рамках современной академической музыки на новую высоту. Его работы увлекают на уровне самой идеи. Интерпретации «Времен года» в жанре минимализма. Интерактивный проект в сотрудничестве с неврологами, в рамках которого под музыку Рихтера слушатели засыпают прямо в концертном зале. Наконец, альбом-приключение Memoryhouse, который положил начало целой серии релизов, объединенных общей концепцией – постклассика и художественная декламация. Подробнее с творчеством Макса Рихтера можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.