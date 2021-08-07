Многообещающий норвежский композитор и пианист представил свой новый мини-альбом State of Mind из трех минималистичных фортепианных миниатюр. В них заложена идея, согласно которой музыка способна передать чувство единения и момент осознания, формирующие текущее душевное состояние. Каждая пьеса была написана в бурном творческом порыве, когда Ветле Наро пытался передать ощущение своего состояния души в конкретный момент. Первая миниатюра пронизана летним настроением: пляжи, песок, палящее солнце и море, моменты с друзьями и поздние летние ночи. Вторая посвящена особым моментам тишины в ночное время и воспоминаниям об удивительных моментах единения с близкими. Напомним, ранее в этом году Ветле Наро выпустил новый альбом Introspection.

Ветле Наро (Vetle Nærø) — новая звезда неоклассики, молодой композитор и пианист-импровизатор родом из Норвегии, участник локальных коллективов и основатель собственного джазового трио. В возрасте девяти лет он начал брать уроки классического фортепиано, а его страсть к музыке возникла, когда он открыл для себя творчество Шопена, Рахманинова, Филипа Гласса, Оулавюра Арналдса и Жан-Мишеля Бле. Ветле передает чувства и мысли напрямую через музыку, которая проста и понятна каждому. По его мнению, музыка должна идти из самого сердца, от самой чистой и самой честной версии нас самих.