К 250-летию со дня рождения Людвига ван Бетховена эксклюзивно для Apple Music британский композитор сочинил собственное произведение Andante Loops, вдохновленное творчеством венского классика. В дополнение к этому он стал приглашенным куратором тематического плейлиста и в специальном короткометражном фильме объяснил величие гения. Следом за Andante Loops Макс Рихтер представил оркестровое произведение Beethoven – Opus 2020, мировая премьера которого состоялась накануне дня рождения Бетховена, 16 декабря, в его доме-музее композитора в Бонне. «Последнее слово в Opus 2020 я предоставляю самому Бетховену как напоминание о том, что несмотря на проблемы, с которыми мы сталкиваемся, будущее находится в наших руках; если мы будем подходить ко всему творчески и позитивно, оно будет ярче», — говорит Рихтер.

Кроме того, на BBC Radio 3 Макс представил свой альбом VOICES и партитуру балета Infra в новом прочтении для ансамбля из 24 музыкантов под управлением дирижера Роберта Сиглера (Robert Ziegler). В концерте также приняли участие скрипачка Виктория Муллова (Viktoria Mullova), сопрано Грейс Дэвидсон (Grace Davidson), участники лондонского вокального ансамбля Tenebrae, ансамбль Макса Рихтера — с самим композитором на клавишных и синтезаторах — и британский актер Шейла Атим (Sheila Atim) в качестве мелодекламанта. Запись выступления до середины января доступна для прослушивания на сайте радиостанции. Напомним, композитор претендует на премию «Грэмми» в категории «Лучший саундтрек к визуальному представлению» за саундтрек к фильму «К звездам» (Ad Astra), а летом вышел его новый студийный альбом под названием VOICES.

Макс Рихтер (Max Richter) — композитор удивительно тонкого вкуса и поразительной интуиции, который едва ли не в одиночку вывел постмодернизм в рамках современной академической музыки на новую высоту. Его работы увлекают на уровне самой идеи. Интерпретации «Времен года» в жанре минимализма. Интерактивный проект в сотрудничестве с неврологами, в рамках которого под музыку Рихтера слушатели засыпают прямо в концертном зале. Наконец, альбом-приключение Memoryhouse, который положил начало целой серии релизов, объединенных общей концепцией – постклассика и художественная декламация. Подробнее с творчеством Макса Рихтера можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.