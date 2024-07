Долгожданный новый альбом Grandbrothers получил название All The Unknown и станет третьим по счету в дискографии немцев. Лукас Фогель и Эрол Сарп уже представили одноименный сингл и клип режиссера Манфреда Борша (Manfred Borsch), а также пьесу What We See, созданные в их фирменном звучании. Дуэт снова объединяет старое и новое и, вооружившись роялем, самодельными контроллерами и новым ощущением свободы, все дальше углубляется в электронный космос. Альбом All The Unknown ожидается 15 января. Напомним, последняя полноформатная работа Grandbrothers под названием Open увидела свет в 2017 году.

Красивый и отрешенный эмбиент, мерцающие клавишные мелодии, похрустывающие шорохи глитча и IDM. Кто-то скажет, что творчество Grandbrothers ближе к саунд-дизайну, чем, собственно, к музыке. Но стоит только увидеть их выступления вживую… Участники дуэта сознательно помещают себя в рамки минимализма, чтобы раздвинуть их изнутри. В этом своем стремлении музыканты следуют теориям культового американского композитора Стивена Райха. Абсолютно все звуки они извлекают из препарированного пианино, начиненного звукоснимателями, прищепками, зажимами, фильтрами и эффектами. Подробнее с творчеством Grandbrothers можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.