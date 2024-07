«Когда мы рождаемся» (When We Are Born) — это уникальный фильм с танцевальными перформансами о связях друг с другом и с окружающим нас миром. Режиссером выступил Винсент Мун (Матье «Мун» Саура), сценаристами — он же и Оулавюр Арналдс. Помимо них в съемках задействован огромный творческий коллектив, в том числе хореограф Эрна Омарсдоттир (Erna Ómarsdóttir), исландская танцевальная труппа Iceland Dance Company и оператор Тор Элиассон (Thor Eliasson).

Снятый вживую с помощью серии одиночных дублей режиссерский замысел Винсента Муна оживляет многослойную метафорическую вселенную, в которой зритель наблюдает за опытом главного героя в исполнении Оулавюра Арналдса, проявляющимся вокруг него через танец, живую музыку и звуковой дизайн. Фильм посвящен ритуалам, отношениям, исследованию нашего внутреннего мира и тому, как мы движемся вперед. Премьера намечена на начало 2021 года. Напомним, в ноябре композитор выпустил свой новый альбом some kind of peace.

Застенчивый исландец Оулавюр Арналдс (Ólafur Arnalds) многим мэтрам во внуки годится, а уже успел заслужить статус признанного неоклассика. Лауреат премии BAFTA, резидент лейбла Erased Tapes записал несколько авторских альбомов, сопровождение к авангардному балету, активно сотрудничает с режиссерами независимого кино. Хрупкие, атмосферные мелодии композитора украшают и такие кассовые фильмы, как «Родственнички», «Заложница 3», «Голодные игры». Арналдс – поклонник Шопена, обреченный романтик, мастер по части мерцающих, кротких мелодий для пианино, которые неизменно сопровождают струнные и ювелирной тонкости электронные пассажи. Свое звучание он обогащает постепенно, от альбома к альбому добавляя лишь несколько новых красок. Подробнее с творчеством Оулавюра Арналдса можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

В 2021 году композитор Оулавюр Арнладс даст единственный концерт в России, на котором представит свое новое шоу re:act. Выступление знаменитого исландского неоклассика состоится в «Крокус Сити Холл».