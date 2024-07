Композитор Макс Рихтер выпустил первый сингл предстоящего альбома In a Landscape

Movement Before All Flowers - первый сингл предстоящего альбома In a Landscape. Это новый сольный альбом Рихтера, записанный в студии Richter Mahr, минималистичном, экологически творческом пространстве, спроектированном самим Максом Рихтером и его женой, художницей Юлией Мар. В новом альбоме композитор глубже погружается в тему оптимизма и человеческих эмоций, сопровождаясь новаторским исследованием элетронного звучания и полевых записей. Это история о "примирении" полярностей, объединении электроники и акустики, человеческого и природного мира, жизненно важных вопросов и тихой прелести жизни - этакий мимолетный автопротрет музыканта в постоянном движении.

Выход девятого студийного альбома In a Landscape запланирован на пятницу, 6 сентября 2024 года.