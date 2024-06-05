Композитор Макс Рихтер выпустил первый сингл предстоящего альбома In a Landscape

05.06.24

Movement Before All Flowers - первый сингл предстоящего альбома In a Landscape. Это новый сольный альбом Рихтера, записанный в студии Richter Mahr, минималистичном, экологически творческом пространстве, спроектированном самим Максом Рихтером и его женой, художницей Юлией Мар. В новом альбоме композитор глубже погружается в тему оптимизма и человеческих эмоций, сопровождаясь новаторским исследованием элетронного звучания и полевых записей. Это история о "примирении" полярностей, объединении электроники и акустики, человеческого и природного мира, жизненно важных вопросов и тихой прелести жизни - этакий мимолетный автопротрет музыканта в постоянном движении.

Выход девятого студийного альбома In a Landscape запланирован на пятницу, 6 сентября 2024 года.

Макс Рихтер — композитор удивительно тонкого вкуса и поразительной интуиции, который едва ли не в одиночку вывел постмодернизм в рамках современной академической музыки на новую высоту. Его работы увлекают на уровне самой идеи. Интерпретации «Времен года» в жанре минимализма. Интерактивный проект в сотрудничестве с неврологами, в рамках которого под музыку Рихтера слушатели засыпают прямо в концертном зале. Наконец, альбом-приключение Memoryhouse, который положил начало целой серии релизов, объединенных общей концепцией – постклассика и художественная декламация.

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