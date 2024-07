В респектабельной и спокойной сельской местности Оксфордшира, в нескольких минутах от Soho Farmhouse, композитор Макс Рихтер (Max Richter) и его жена, художница Юлия Мар (Yulia Mahr), спроектировали «арт-ферму». Это одновременно и убежище, и творческое пространство, построенное, чтобы помочь реализоваться начинающим музыкантам.

Пара в течение 20 лет мечтала о месте, где бы они могли помочь людям взрастить новые таланты. Карантин в Великобритании сыграл большую роль, чтобы у них было достаточно времени для разработки идеи. Сейчас кроме звукозаписи возможны бесплатное проживание и поддержка музыкантов, сталкивающихся с трудностями. «Жизнь разделилась на до создания студии и после. Именно здание знаменует этот сдвиг», — говорит Макс.

Пара 5 лет искала подходящую площадку. «У всех здешних зданий были очень низкие потолки, поэтому мы не могли их адаптировать, — вспоминает супруга композитора. — Затем, по невероятному стечению обстоятельств, появился этот участок, бывшая ферма альпак, занимавшая 31 акр леса».

Они выбрали местного архитектора Чарли Лакстона (Charlie Luxton), основателя проекта “Building the Dream”, для создания минималистичного и эстетичного пространства, в основе которого выбраны белые стены, бетон и дерево. Устойчивость была так же важна, как и простота. Все здание площадью 6000 кв. футов питается от солнечной энергии и обогревается насосом, использующем тепло земли.

Рихтер и Мар создали центральную площадь, где люди могут встретиться, чтобы поговорить и провести время под гигантскими прожекторами на крыше. «Самым важным для меня было то, что рабочие места расположены рядом с кухней-кафе», — говорит Мар.

В планах у Макса и Джулии нанять собственного шеф-повара. А пока что персонал по очереди готовит «большие обеды в итальянском стиле» из свежих продуктов из сада.

«Работа в процессе, — утверждает Рихтер. — Идея состоит в том, что люди смогут встречаться за обедом, разговаривать и обмениваться идеями. Например, вы можете встретить голливудского режиссера, сидящего рядом с неизвестным молодым композитором, для которого еда — это сердце всего».

Студия звукозаписи и кабинет Рихтера представляют собой две звукоизолированные комнаты в главном здании. Над ними работали два разных дизайнера — Чарли Лакстон (Charlie Luxton) и Ричард Роджер (Richard Rogers). «Мы потратили много времени, чтобы обдумать каждую мелочь, — говорит супруга композитора. — Каждая деталь в строении имеет свою цель и назначение и соответствует принципам модернизма».

Студия обшита дубом, имеет огромные панорамные окна, оснащена большим количеством потолочных светильников. «Мы с Максом провели всю жизнь в студиях звукозаписи, — говорит Мар. — Это всегда “черные клетки”; неярко освещенные и высокотехнологичные, с представленным дорогим оборудованием — чем больше, тем лучше. Наша же цель была сделать это место пристанищем для людей. Мы думали над тем, на что похожа свобода. Что дает людям ментальное пространство для творчества и дыхания?»

Все пространство и комната для микширования, в которых не видно ни одного кабеля, аккуратно спланированы, оснащены звукоизоляционной системой толщиной 3 фута (что составляет 90 см). Все техническое оснащение, включая любимые Рихтером записывающие системы и старинные синтезаторы, спрятано за дверями и другими конструкциями.

Здесь может поместиться даже целый оркестр!

«Снаружи часто возятся люди, или собаки, или наши трое детей, — говорит Мар. — Но это не отвлекает, это объединяет. Студия с огромными окнами напоминает галерею посреди леса».

Ведется работа над открытием помещения для детских яслей, чтобы музыкантам не приходилось беспокоиться об уходе за детьми. «Мне нравится, когда люди приводят детей, — говорит Рихтер. — Это разряжает атмосферу, это по-настоящему прекрасно».

Макс говорит: «Мы здесь уже два года, а у меня до сих пор ощущение нереальности. Я сочиняю больше за меньшее время. В первый раз, когда я начал запись и музыка раздалась из динамиков, комната зазвучала так же, как в моих снах. Я никогда не забуду этот момент».

10 июня ожидается презентация нового альбома Макса Рихтера The New Four Seasons — Vivaldi Recomposed.

Макс Рихтер — композитор удивительно тонкого вкуса и поразительной интуиции. Помимо написания многочисленных опер и балетов, Рихтер написал музыку более чем к 30 фильмам и телешоу. Часть его альбома The Four Seasons Recomposed можно услышать в картинах Netflix «Бриджертон». Также он написал музыку для экранизации романов Елены Ферранте «Моя блестящая подруга» и сериала «Вторжение». Подробнее с творчеством Макса Рихтера можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов: neoclassica.ru/richter.