Композитор Карлос Сипа делится фрагментами альбома The Book of Sounds

Композитор Карлос Сипа искренне рад поделиться новыми фрагментами альбома The Book of Sounds: сегодня вышли 4 и 6 части. The Book of Sounds — новаторское произведение композитора Ганса Отте, написанное между 1979 и 1982 годами. Весь цикл записал на трех разных фортепиано: Steinway Grand, Yamaha Upright и Yamaha CP-70.

Анонс альбома состоится 2 августа, но вы уже можете предварительно сохранить его по этой ссылке: https://w.lnk.to/tbsoundsIA и послушать части 1–6 на удобном вам стриминговом сервисе. Наслаждайтесь!