В первой части серии документальных видео Ad Astra – Score by Max Richter британский композитор рассказывает о том, что при создании саундтрека к фильму «К звездам» он обратился к истории Межзвездной миссии NASA конца 1970-х годов. Он взял данные о плазменной волне, обнаруженные и переданные спутниками «Вояджер» во время прохождения мимо планет нашей Солнечной системы, и при помощи специального программного обеспечения переложил их на музыку. По словам Рихтера, саундтрек пронизан его любовью к математике. Он использовал электронику, струнные и вокал, чтобы придать динамику партитуре, усилить зрительские эмоции от фильма и обозначить переходы главного героя между внутренним и внешним мирами.

По сюжету фильма «К звездам» (Ad Astra) инженер элитного армейского корпуса путешествует по Галактике в поисках отца, который отправился на поиски внеземной цивилизации 20 лет назад и исчез. Его путешествие раскроет тайны, которые бросают вызов природе человеческого существования и нашему месту в космосе.

Макс Рихтер (Max Richter) — композитор удивительно тонкого вкуса и поразительной интуиции, который едва ли не в одиночку вывел постмодернизм в рамках современной академической музыки на новую высоту. Его работы увлекают на уровне самой идеи. Интерпретации «Времен года» в жанре минимализма. Интерактивный проект в сотрудничестве с неврологами, в рамках которого под музыку Рихтера слушатели засыпают прямо в концертном зале. Наконец, альбом-приключение Memoryhouse, который положил начало целой серии релизов, объединенных общей концепцией – постклассика и художественная декламация. Подробнее с творчеством Макса Рихтера можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.