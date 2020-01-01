Продакшн-студия La Blogothèque выпустила видео, на котором Grandbrothers исполняют композицию Bloodflow из своего студийного альбома Open (2017). Оно снято во время фестиваля Days Off, проходившего в Парижской филармонии (Philharmonie de Paris) в 2018 году. Режиссером выступил француз Хьюго Жукстель (Hugo Jouxtel). Последний на сегодняшний день релиз немецкого дуэта, получивший название Bloodflow Edits и включающий три вариации на одноименную композицию, вышел в октябре прошлого года.

Красивый и отрешенный эмбиент, мерцающие клавишные мелодии, похрустывающие шорохи глитча и IDM. Кто-то скажет, что творчество Grandbrothers ближе к саунд-дизайну, чем, собственно, к музыке. Но стоит только увидеть их выступления вживую… Участники дуэта сознательно помещают себя в рамки минимализма, чтобы раздвинуть их изнутри. В этом своем стремлении музыканты следуют теориям культового американского композитора Стивена Райха. Абсолютно все звуки они извлекают из препарированного пианино, начиненного звукоснимателями, прищепками, зажимами, фильтрами и эффектами. Подробнее с творчеством Grandbrothers можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.