Коллекция, получившая название Fleurs (a collection), включает в себя 22 работы, созданные итальянским композитором за последние десять лет. В нее вошли наиболее важные и ранее не публиковавшиеся произведения Гуццетти, а также его совместная с Лизой Джеррард (Lisa Gerrard) из группы Dead Can Dance работа Illuminate. По традиции Стефано продолжает уделять особое внимание визуальному оформлению своих работ. За несколько дней до релиза он выпустил клип на пьесу A dedication, нарисованный итальянским художником-мультипликатором Габриэлем Пала (Gabriele Pala). Обложка альбома принадлежит перу известного британского дизайнера, автора многочисленных иллюстраций для релизов лейбла 4AD Криса Бигга (Chris Bigg).

В итальянской прессе Стефано Гуццетти (Stefano Guzzetti) называют любимым композитором европейской элиты и светского общества. Мастер меланхоличных пьес на фортепиано многим известен, прежде всего, по сотрудничеству с брендом Dolce & Gabbana. Гуццетти любят за чувственность и романтизм, присущий многим итальянским композиторам. Его музыка может быть трогательной, нежной и близкой каждому. Точные и взвешенные мелодии композитора покоряют изяществом и простотой. Гуццетти не стремится к экспериментам. Его вселенная внутри одного инструмента — фортепиано. Подробнее с творчеством Стефано Гуццетти можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.