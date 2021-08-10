Нидерландский композитор и пианист представил свой новый, пятый по счету студийный альбом Notes of Longing, который увидит свет 17 сентября. «Этот альбом полностью посвящен всем формам тоски. Будь то тоска по моментам из прошлого или желание лучших времен в будущем. Цель Notes of Longing — сопровождать слушателя во все его интимные моменты мечтаний и тоски. Поэтому этот альбом посвящен тем, кто ищет комфорта», — описывает идею будущей работы Маттео Мидервик.

Например, пьеса The Young Weaver получила название в честь ткацкой выставки, на которой молодые ткачи черпают вдохновение из старых техник и сочетают их с современными. Именно поэтому синтезатор Roland Juno в ней элегантно аккомпанирует фортепианным мелодиям — смешение акустического и электронного звуковых миров, которое всегда нравилось композитору. Remembrance является музыкальным воспоминанием о недавно умершем родственнике пианиста, основная мелодия которого берет свое начало из второй части «Мируаров» Мориса Равеля. Evening Song посвящена умиротворенным вечерам и моментам, когда мысли постепенно уступают место мечтам и желаниям.

Будучи классическим пианистом по образованию, Маттео Мидервик (Matteo Myderwyk) отказался от музыки своих «учителей» — Баха, Листа и Мессиана, — чтобы найти собственный музыкальный почерк. Он полностью отбросил свод правил классической музыки, в конечном итоге попав под чары чудесного мира фри-джаза. Создание музыки без плана или заранее написанной композиции дало новый творческий импульс, который подтолкнул музыканта к новым захватывающим направлениям. Мидервик усвоил свой самый важный урок в этот экспериментальный период: музыка — это не что-то написанное на бумаге, она материализуется в данный момент. Творчество нидерландского композитора постоянно развивается; довольно часто он нарушает музыкальные каноны, постоянно меняя инструменты, часто появляясь на сцене с арсеналом синтезаторов, драм-машин и электронных органов.