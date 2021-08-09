Французский композитор стал автором саундтрека к романтической драме «Эйфель» (Eiffel) режиссера Мартина Бурбулона. По сюжету Гюстав Эйфель, только что завершивший совместную работу над Статуей Свободы, находится на пике своей карьеры. Французское правительство хочет, чтобы он создал что-то впечатляющее для Всемирной выставки 1889 года в Париже, но выдающегося инженера интересует только метро, подземная железная дорога будущего. Все меняется, когда он встречает возлюбленную своей юности. Их головокружительный роман вдохновляет Эйфеля на создание немыслимого архитектурного шедевра — гигантской ажурной башни, навсегда изменившей облик Парижа и ставшей символом Франции, романтики и любви. Мировая премьера фильма намечена на 13 октября. Напомним, самой свежей работой Александра Деспла для кино стал саундтрек к постапокалиптическому научно-фантастическому фильму «Полночное небо», а совсем скоро на экраны выйдет ещё одна картина с музыкой композитора — «Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан» режиссера Уэса Андерсона.

Александр Деспла (Alexandre Desplat) — один из самых востребованных кинокомпозиторов мира, тонкий и чувственный романтик, способный идеально передать через мелодию сложный характер персонажа. В его послужном списке саундтреки к более чем ста фильмам. Премия «Оскар» за музыку к картинам «Отель “Гранд Будапешт”» и «Форма воды», премия «Золотой глобус» — к драме «Разрисованная вуаль», премия «Сезар» — к драме «Ржавчина и Кость», две статуэтки «Грэмми» — к комедийной драме «Отель “Гранд Будапешт”» и исторической трагикомедии «Король говорит!», а также бесчисленное множество других наград и номинаций. В 2014 году Александр Деспла удостоился чести возглавить жюри 71-го Международного венецианского кинофестиваля. Подробнее с творчеством Александра Деспла можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

В 2022 году Александр Деспла впервые выступит в России с программой своих лучших саундтреков к шедеврам кино. 1 октября французский композитор будет дирижировать оркестром CAGMO в Московском международном доме музыки, а на следующий день, 2 октября, — в Большом зале Консерватории. Информация и билеты: https://neoclassica.ru/desplat