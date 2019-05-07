Новый альбом люксембургского композитора, получивший название «Tokyo Stories», объединяет его личный опыт и восхищение городом в 16 оригинальных произведениях для фортепиано и электроники. Созданный Тристано и большей частью записанный в Токио альбом включает также композиции с участием приглашенных артистов, в числе которых японские музыканты U-zhaan, Кейичиро Шибуйя (Keiichiro Shibuya) и Хироси Ватанабе (Hiroshi Watanabe), аргентинский электронщик Guti и легендарный французский музыкант, архитектор современного европейского джаза Мишель Порталь (Michel Portal).

«Tokyo Stories» — это, прежде всего, любовное признание городу, в котором каждое мгновение, будь то поездка на метро, утренняя прогулка по парку Йойоги или обед в суши-баре, становятся кинематографическим и лиричным воспоминанием. В некотором роде этот альбом Франческо начинается с того места, где заканчивается предыдущий «Piano Circle Songs». Композитор продолжает находить точки пересечения всех его музыкальных интересов — эмбиента и барокко, джаза и импрессионизма — без влияния времени и моды. «Tokyo Stories» — это пьесы для фортепиано, в этот раз дополненные синтезированными звуками, гулкими битами и полевыми записями, сделанными в разных уголках японской столицы.

Франческо Тристано (Francesco Tristano) — экспериментальный пианист и композитор с классическим образованием, универсальность которого впечатляет. Юноша родился в Люксембурге и сделал себе имя не только на классической сцене, но также в джазовой и электронной музыке. В одном релизе он может собрать таких разноплановых композиторов, как Джон Кейдж и Иоганн Себастьян Бах или Морис Равель и Игорь Стравинский. В то же время он издает свои ритмически захватывающие, экспериментальные работы на лейбле Infiné. Тристано не видит в таких творческих скитаниях противоречия. Наоборот, он пытается подчеркнуть связь шедевров великих классиков с концептуальными манифестами пионеров техно. На первый взгляд она неочевидна, но с течением времени приходит понимание ее явного присутствия: ритмические и гармонические элементы Баха можно найти и в поп-музыке.

О том, какие подходы применяет Франческо Тристано при создании музыки, читайте в первой части статьи «Неоклассики, которые используют электронные инструменты».