Мартин Кольштедт объявил о старте экологического проекта, который при помощи музыки немецкого композитора будет способствовать восстановлению леса. Его идея зародилась более 20 лет: тогда при участии семьи и других добровольцев Мартин высадил небольшой лес в коммуне Брайтенворбис. Его отец с лопатой в руках, который в то время являлся главой местного департамента лесного хозяйства, стал примером для подражания и дал Мартину и его брату Майклу все необходимые знания о сложной экосистеме. Как и любые нравоучения родителей, эти лекции иногда раздражали, но сегодня, когда экологическая осознанность стала ценнее и важнее, чем когда-либо, музыкант безмерно благодарит своих родителей.

Кольштедт рос в окружении лесов Тюрингии, знаенитом «зеленом сердце» Германии. К сожалению, это «зеленое сердце», как и другие леса по всему миру, сегодня находится в ужасном состоянии: штормы, насекомые-вредители, засухи и, прежде всего, люди оказывают на него разрушающее воздействие. Частые полеты на концерты в отдаленные места и тысячи километров на машине, чтобы добраться до тех мест, куда нет необходимости летать, также наносят вред окружающей среде. Композитор прекрасно осознает свою ответственность и делает все возможное, чтобы свести к минимуму свое негативное воздействие на природу, оптимизировать логистику и ежедневно пересматривать значение своей «культурной миссии». Его новый проект является частью этих больших изменений.

«Согласно исследованиям, нет ничего более эффективного для борьбы с катастрофическими изменениями климата, чем лес, — уверяет Мартин. — С помощью вас и множества замечательных людей в моей команде я смог выделить достаточно денег, чтобы купить более одного гектара — 12,205 квадратных метров, если быть точным — земли, прямо здесь, в Тюрингии. Под моим руководством с помощью добровольцев мы начнем сажать лес на этом участке земли: по одному дереву за каждый проданный в 2019 году билет на концерт. В будущем вырастут не только тысячи деревьев, но и сам участок, на котором они посажены. Я безмерно рад возможности реализовать такой проект с помощью моей музыки — и прежде всего вы делаете это возможным, т.к. уже являетесь его неотъемлемой частью. Спасибо вам от всего сердца!».

Мистицизм, захватывающая дух встреча с природной стихией, смесь тревоги и восхищения — эти эмоции и атмосфера отчетливо слышны в музыке молодого немецкого композитора и пианиста Мартина Кольштедта (Martin Kohlstedt). Иногда на концертах он теряет самообладание, всецело увлекаясь игрой. Пугающе прямолинейный и даже агрессивный, Кольштедт натягивает нерв, как струну. Но только для того, чтобы разрешить пьесу яркой, легкой и предельно выразительной мелодией. Совмещая в своей музыке звучание классического пианино и родес-пиано, он вольно перемещается по смежным с постклассикой территориям — от эмбиента к минималистичной электронике и обратно. Подробнее с творчеством Мартина Кольштедта можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.