Новый альбом, получивший название Fragile, пианистка и композитор из Осло записала в первой половине 2019 года. Восемь пьес колеблются между меланхолией поздней зимы и нежным любопытством и наивностью ранней весны. Мечтательные синтезаторы слоями окутывают юркие фортепианные мелодии вперемешку с приглушенными ударными, словно подслушанными на джазовом концерте в уютном баре Нью-Йорка.

«Слово «хрупкий» и идея альбома отражают мое душевное состояние, мою картину мира, а также некоторые элементы природы, такие как море. Мы все в какой-то мере хрупкие, — говорит Юлия. — В записи хорошо слышно потрескивание пианино. Я хотела, чтобы эти звуки остались в моих произведениях, так как они передают ощущение хрупкости, камерности и близости к слушателю».

Юлия Герцен (Julia Gjertsen) начала играть на пианино в возрасте семи лет, затем обучалась музыкальной грамоте в старшей школе и закончила двухлетнюю образовательную программу по музыкальному дизайну в Осло. Она пишет музыку для современного танца, а свой первый первый эмбиентный фортепианный мини-альбом Slow Motion Stories выпустила в 2012 году.