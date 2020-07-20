На минувшей неделе немецкий композитор опубликовал последний сингл из своего нового альбома Recurrents. Им стала переработка оригинального произведения AUHEJA из альбома Ströme в исполнении экстравагантной скрипачки и певицы Sudan Archives. Несколько переосмысленных оригинальных произведений Мартина Кольштедта объединило общее название Recurrents. Пьесы выходили друг за другом по отдельности на протяжении нескольких месяцев. Для этого приглашенные музыканты, друзья и коллеги Мартина получили доступ к оригинальным дорожкам с участием хора Гевандхауза, фортепианными партиями, электронными семплами и к другим ценным материалам из альбомов Strom и Ströme. Помимо Sudan Archives за все время в проекте приняли участие композиторы Питер Бродерик (Peter Broderick), Хенрик Шварц (Henrik Schwarz), продюсеры Panthera Krause, Marlow, Robag Wruhme, дуэт Ätna и скрипачка Ханна Эпперсон (Hannah Epperson).

Мистицизм, захватывающая дух встреча с природной стихией, смесь тревоги и восхищения — эти эмоции и атмосфера отчетливо слышны в музыке молодого немецкого композитора и пианиста Мартина Кольштедта (Martin Kohlstedt). Иногда на концертах он теряет самообладание, всецело увлекаясь игрой. Пугающе прямолинейный и даже агрессивный, Кольштедт натягивает нерв, как струну. Но только для того, чтобы разрешить пьесу яркой, легкой и предельно выразительной мелодией. Совмещая в своей музыке звучание классического пианино и родес-пиано, он вольно перемещается по смежным с постклассикой территориям — от эмбиента к минималистичной электронике и обратно. Подробнее с творчеством Мартина Кольштедта можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.