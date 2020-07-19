Канадский композитор опубликовал клип на пьесу Sourdine из своего последнего альбома Dans Ma Main, в котором пара под минималистичную фортепианную мелодию исполняет красивый танец. По словам Жан-Мишеля Бле, изначально Sourdine был музыкальным описанием мира в состоянии тишины и спокойствия, а сегодня видео со свободным контактным танцем под эту композицию станет бальзамом на душу в нашей разобщенной жизни.

Благодаря прочному академическому базису, тонкому чувству стиля и неуемной страсти к новым технологиям лауреат Cannes Soundtrack Award Жан-Мишель Бле (Jean-Michel Blais) нашел идеальный баланс между классической музыкой и синтезированным звуком. В произведениях композитора тихое, кроткое звучание фортепиано в один момент способно превратиться в бурный неуправляемый поток энергии. В отрывистых нотах, многослойных структурах и благозвучных гармониях он находит путь к самоисцелению и спокойствию души, которым охотно делится со своим слушателем. Подробнее с творчеством Жан-Мишеля Бле можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.