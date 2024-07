Вышел новый альбом Люка Говарда под названием All That Is Not Solid, который он анонсировал ранее. В него включены импровизации, записанные австралийским композитором на четырех выступлениях в концертном зале Tempo Rubato в Мельбурне в январе этого года. Цикл концертов с одноименным названием проходил в то время, когда в Австралии бушевали лесные пожары, и был под угрозой отмены из-за жары, но удача благоволила пианисту.

«За последние десять лет у меня появилось множество идей, но из-за того, что я не готовился к выступлениям, этот альбом является очень честным и точным отражением меня самого, — говорит Люк Говард. — Это самые ясные идеи, словно я вытащил их из головы и сразу же зафиксировал в записи».

Люка Говарда (Luke Howard) называют едва ли не главным современным композитором Австралии, а его музыку — небесной и обволакивающей. Однако ни один эпитет не способен в полной мере передать легкость и глубину мелодий пианиста. Он пишет музыку для кино и выступает на одной сцене с артистами столь разными, сколь схожи по темпераменту босоногий пианист Бенджамин Клементин и пионер техно Джефф Миллз. Аккорды и гармонии в пьесах Говарда постоянно эволюционируют и, прежде чем обернуться волшебной мелодией, неожиданно проваливаются в синтезаторное арпеджио. Подробнее с творчеством Люка Говарда можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.