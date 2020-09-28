Новый мини-альбом An Evening At Wilhelmsburg включает пять произведений для соло фортепиано, которые немецкий композитор исполнил на своем июльском онлайн-концерте в старинном замке Вильгельмсбург. Это выступление транслировали в прямом эфире во время изоляции перед 30 тысячами зрителей и перед 30 приглашенными гостями с единственной целью — вернуть культуру в нашу жизнь. Часть пьес увидели свет ранее в составе полноформатного альбома Ocean, который Дирк Маасен выпустил в начале года. Также пианист представил на концерте работы из своего нового, пока не изданного альбома под названием Introspective.

Дирк Маассен (Dirk Maassen) — один из самых успешных композиторов и пианистов своего поколения: опусы мастера востребованы в кинематографе, а его сольные выступления всякий раз проходят с неизменным аншлагом. Его удивительной красоты музыка покоряет своим тонким изяществом, возвышенной и аристократической атмосферой и выверенной пропорцией эмоциональности и отрешенности. В повседневной жизни Маассен руководит отделом разработки программного обеспечения. Он бы никогда не начал карьеру музыканта, если бы друзья и семья не убедили его опубликовать одну из своих композиций в интернете. Пьеса мгновенно взлетела на первые места в классических чартах, и маховик запустился — фортепианные произведения Дирка один за другим стали вирусными хитами среди миллионов слушателей по всему миру.