В минувший уикенд в лос-анджелесском театре Microsoft состоялась 71-я церемония награждения премии Creative Arts Emmy Awards («Эмми»). Статуэтки вручались и в технических, и в актерских категориях, было много ожидаемых побед, но не обошлось и без сюрпризов.

Триумфатором церемонии стала эпическая фэнтези «Игра престолов» от HBO, которая получила десять наград, а мини-сериал «Чернобыль» того же телеканала — семь. В частности победителем в номинации «Лучший саундтрек к сериалу» стал немецкий композитор Рамин Джавади (Ramin Djawadi) за музыку к третьему эпизоду восьмого сезона «Долгая ночь» (The Long Night).

В категории «Лучший саундтрек к мини-сериалу, фильма или драматической программы» за свою мистическую и тревожную музыку ко второму эпизоду «Пожалуйста, сохраняйте спокойствие» (Please Remain Calm) мини-сериала «Чернобыль» статуэтку получила Хильдур Гуднадоттир (Hildur Guðnadóttir). Во время церемонии награждения исландская виолончелистка поклонилась публике и посвятила свою победу людям, пережившим ужас ядерной катастрофы. «Всем, кто пострадал от Чернобыля. Спасибо, что позволили нам рассказать эту историю», — заявила со сцены Хильдур.

В категории «Лучшая музыкальная тема для вступительных титров» награду получил американский композитор и пианист Николас Брителл (Nicholas Britell), написавший главную тему для сериала «Наследники» (Succession). С полным списком номинантов и победитилей можно ознакомиться на официальном сайте премии «Эмми».

Рамин Джавади — ученик Ханса Циммера, один из наиболее востребованных кинокомпозиторов современности. В его дискографии саундтреки к десяткам голливудских блокбастеров («Побег», «Дракула», «Варкрафт», «Тихоокеанский рубеж»), компьютерных игр и сериалов, среди которых отдельное место занимает «Игра престолов». Рамин Джавади — автор музыки ко всем восьми сезонам культового сериала HBO. Этническое влияние, ближневосточные мотивы и любовь к ударным помогли молодому дарованию получить статус ведущего композитора и первого музыканта американского телевидения, который отправился с собственным концертным туром по стране. Подробнее с творчеством Рамина Джавади можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.