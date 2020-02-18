Творчество Мартина Кольштедта — это всегда высказывание, трансформация, рефлексия. Из первых двух альбомов немецкого пианиста, Tag и Nаcht, сторонние талантливые музыканты создали настоящие шедевры. Теперь на очереди Strom и Ströme. Несколько переосмысленных оригинальных произведений композитора объединит общее название Recurrents, но выходить пьесы будут друг за другом по отдельности на протяжении нескольких месяцев. Для этого приглашенные музыканты, друзья и коллеги Мартина, получили доступ к оригинальным дорожкам с участием хора Гевандхауза, фортепианными партиями, электронными семплами и к другим ценным материалам. Первым релизом стал JINGOL в прочтении Хенрика Шварца (Henrik Schwarz), который, в свою очередь, уже имеет опыт сотрудничества в жанре неоклассики. Два года назад у немецкого электронного музыканта вышел альбом, в записи котрого принял участие оркестр Metropole Orkest.

Мистицизм, захватывающая дух встреча с природной стихией, смесь тревоги и восхищения — эти эмоции и атмосфера отчетливо слышны в музыке молодого немецкого композитора и пианиста Мартина Кольштедта (Martin Kohlstedt). Иногда на концертах он теряет самообладание, всецело увлекаясь игрой. Пугающе прямолинейный и даже агрессивный, Кольштедт натягивает нерв, как струну. Но только для того, чтобы разрешить пьесу яркой, легкой и предельно выразительной мелодией. Совмещая в своей музыке звучание классического пианино и родес-пиано, он вольно перемещается по смежным с постклассикой территориям — от эмбиента к минималистичной электронике и обратно. Подробнее с творчеством Мартина Кольштедта можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.