Оркестровкой нового сингла немецкого композитора Liquid занимался Виктор Орри Арнасон (Viktor Orri Árnason), который также работал над еще одной композицией из альбома.

Новый альбом получил название The Next Billion Years и увидит свет 24 апреля. Он посвящен будущему человечества и вдохновлен загадочной речью морского биолога и исследователя Жака Ива Кусто 1973 года, запись которой на аудиокассете Robot Koch случайно нашел в музыкальном комиссионном магазине. Знаменитый ученый рассказывает о том, что важно предпринять в ближайшие сто лет, чтобы человечество прожило на планете еще миллиард. Эта невероятно мотивирующая речь вдохновила композитора на создание целого альбома, в основе которого лежит идея далекого будущего. Альбом был записан прошлым летом в Эстонии вместе с Nordic Pulse Orchestra под управлением дирижера Кристьяна Ярви (Kristjan Järvi), брата Пааво Ярви.

«Виктор — великолепный музыкант и оркестровщик, который ранее работал с исландскими композиторами Йоханом Йоханнссоном и Хильдур Гуднадоттир. Новый сингл сочетает в себе живые ударные, 808-й бас с кларнетом, рожками, бас-флейтой и струнными. Это одна из моих любимых композиций из нового альбома, сочетающая в себе эмбиент, естественный ритм и современную классическую музыку», — признается Robot Koch.

Уникальное звучание выпускника Red Bull Music Academy Роберта Коха, больше известного под псевдонимом Robot Koch, называют «замечательным и странным, словно поп-музыка будущего». Уроженец Берлина, с 2013 года постоянно проживающий в Лос-Анджелесе, неоднократно выступал на крупных фестивалях, таких как Coachella, Sonar, Mutek, несколько раз принимал участие в Boiler Room. Фирменный звук композитора сочетает в себе кинематографическую атмосферу, глубокую эмоциональность и космические ритмы.