На видео молодой многообещающий композитор Габриэль Олафс приветствует в своей вселенной кинематографических мелодий и безмолвия. Выступление пианиста состоялось в знаменитом хостеле KEX в Рейкьявике во время фестиваля Iceland Airwaves 2019. Вместе с группой, состоящей из струнных, гитары и синтезаторов, он исполнил оригинальные произведения Absent Minded, Bára, Cyclist Waltz, Staircase Sonata, Filma и импровизацию Lóa. В перерывах между исполнением Габриэль делится со слушателями интересными историями из своей жизни. Так, он рассказал о случае, когда во время одного из сильных штормов в Исландии его студию полностью затопило. Прибывшие на место спасатели подняли наверх по лестнице промокшие инструменты. Юноша был очень расстроен случившимся и решил проверить пианино. Несмотря на катастрофическое состояние, необычная реверберация инструмента настолько ему понравилась, что он посвятил этой истории произведение Staircase Sonata.

Габриэль Олафс (Gabríel Ólafs) — композитор и пианист, восходящая звезда исландской неоклассики, чья мелодичная музыка со струнными и ударными очень схожа с саундтреками в их стремлении вызвать искренние эмоции у слушателя. Дебютный альбом композитора под названием Absent Minded вышел в 2019 году.