Немецкий пианист и композитор объявил о выходе своего нового альбома под названием FLUR, который намечен на 27 ноября. В поддержку будущего релиза Мартин представил акустическую фортепианную пьесу PAN, которая стала «началом новой эры и возвращением к истокам». В клипе композитор исполняет произведение во время восхода солнца на балконе своей квартиры в Веймаре на своем самом первом пианино. «Свободен от внешних влияний, ведом только внутренней интуицией», — емко описывает идею Кольштедт. Означает ли это, что весь новый альбом будет акустическим, композитор прямо не заявляет, однако все косвенные признаки говорят именно об этом. Напомним, последний альбом Мартина Кольштедта, Ströme, вышел два года назад, а совсем недавно он опубликовал видео своего выступления с хором Гевандхауза в берлинском Концертхаусе.

Мистицизм, захватывающая дух встреча с природной стихией, смесь тревоги и восхищения — эти эмоции и атмосфера отчетливо слышны в музыке молодого немецкого композитора и пианиста Мартина Кольштедта (Martin Kohlstedt). Иногда на концертах он теряет самообладание, всецело увлекаясь игрой. Пугающе прямолинейный и даже агрессивный, Кольштедт натягивает нерв, как струну. Но только для того, чтобы разрешить пьесу яркой, легкой и предельно выразительной мелодией. Совмещая в своей музыке звучание классического пианино и родес-пиано, он вольно перемещается по смежным с постклассикой территориям — от эмбиента к минималистичной электронике и обратно. Подробнее с творчеством Мартина Кольштедта можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.