Вторая часть Epicycle является продолжением одноименного альбома 2016 года, на котором Гида Валтисдоттир исполняет музыку, написанную для нее и в сотрудничестве с современными композиторами. Учитывая количество задействованных лиц, Epicycle II обладает поразительной текстурной и эмоциональной согласованностью, что свидетельствует о высоком мастерстве Гиды как интерпретатора. В серии нашло отражение пристрастие Валтисдоттир к драматичной современной музыке и античной классике. Последнее — еще и часть профессии девушки, которую она освоила в Санкт-Петербургской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова.

«Я действительно верю, что наша вселенная — это мир взаимосвязей, сотворчества, и я не была бы той, кем являюсь, без моих взаимоотношений с другими людьми. Epicycle II — это ода сотрудничеству, людям, которые повлияли на меня, с которыми я обсуждала музыку и искусство, играла и разделяла взгляды. Я знаю их всех почти 20 лет, и я не стала бы той, кем являюсь, если бы когда-то с ними не пересеклась», — говорит Гида Валтисдоттир.

Гида Валтисдоттир (Gyða Valtýsdóttir) — исландская виолончелистка, одна из основательниц культовой группы múm, выпускница Санкт-Петербургской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова, обладательница музыкальной премии Северного совета фигурирует на многочисленных записях современных композиторов, таких как Дастин О’Хэллоран и Атли Орварссон. Кроме того, в дискографии Гиды несколько сольных авторских работ, в числе которых альбом Evolution, серия Epicycle и саундтрек к криминальной драме «Михкель».

Загадочная Исландия. Сказочная страна. И столь же удивительными являются представители ее музыкального сообщества, которые через звуки раскрывают миру красоту и гармонию своей родины. Коллектив múm давно стал олицетворением этой скандинавской страны, так же как певица Björk и группа Sigur Rós. Их музыка — завораживающая, тонкая экспериментальная смесь интеллигентной шумовой электроники, полной гаммы всевозможных духовых, клавишных, струнных инструментов и отголосков потусторонних миров с обволакивающим, мягким вокалом. Подробнее с творчеством múm можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.