Вышел сборник под названием Peaceful Choir – New Sound of Choral Music, записанный при участии Лавинии Мейер и Международного хора за мир. Нидерландская арфистка и камерный певческий коллектив представили свежее прочтение популярных произведений классических и неоклассических композиторов, в числе которых Макс Рихтер (Max Richter), Ханс Циммер (Hans Zimmer), Hauschka, Ola Gjeilo (Ола Гжейло), Арво Пярт (Arvo Part) и многие другие. Специально для этого уникального проекта мировые звезды композиторского искусства подготовили совершенно новые произведения или аранжировки, в результате чего Peaceful Choir – New Sound of Choral Music получился расслабленным музыкальным путешествием сквозь многообразие красок и звуков современной хоровой музыки.

Международный хор за мир (World Choir for Peace) был основан в 2018 году дирижером Николом Мэттом (Nicol Matt) под патронажем немецкой комиссии ЮНЕСКО, посвященной 100-летию окончания Первой мировой войны. Ему присвоен международный статус в сотрудничестве с городом Ганновер, ЮНЕСКО, ООН и международной организацией «Мэры за мир». Основу хора составляют 24 профессиональных певца из 15 разных стран мира.

Лавиния Мейер (Lavinia Meijer) — вундеркинд и выдающаяся арфистка своего поколения. Будучи новатором и одним из самых виртуозных исполнителей нашего времени, девушка стремится расширить неисчерпаемые возможности своего инструмента. Мейер открывает заново не только редкий академический репертуар, но и произведения современных композиторов. Ее искреннее, ангельское звучание очаровывает. Ее манера игра удивительна и гармонична, в ней чувствуется настоящая поэзия. Подробнее с творчеством Лавинии Мейер можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.