Немецкий пианист и композитор выпустил новый альбом под названием FLUR, ставший, по его словам, «началом новой эры и возвращением к истокам». В отличие от привычного звучания на стыке неоклассики и электронной музыки, новая работа является полностью акустической. Все конструкции, которые он построил и усовершенствовал за годы своего творчества — авангардные аранжировки и сложные экспериментальные системы — рушатся буквально в одночасье. Однако то, что от них осталось, является фундаментальным. «Свободен от внешних влияний, ведом только внутренней интуицией», — емко описывает идею Кольштедт. В поддержку релиза Мартин снял несколько видео, на которых он исполняет некоторые произведения из FLUR на своем любимом родес-пиано на фоне живописных пейзажей. Напомним, последний альбом Мартина Кольштедта, Ströme, вышел два года назад.

Мистицизм, захватывающая дух встреча с природной стихией, смесь тревоги и восхищения — эти эмоции и атмосфера отчетливо слышны в музыке молодого немецкого композитора и пианиста Мартина Кольштедта (Martin Kohlstedt). Иногда на концертах он теряет самообладание, всецело увлекаясь игрой. Пугающе прямолинейный и даже агрессивный, Кольштедт натягивает нерв, как струну. Но только для того, чтобы разрешить пьесу яркой, легкой и предельно выразительной мелодией. Совмещая в своей музыке звучание классического пианино и родес-пиано, он вольно перемещается по смежным с постклассикой территориям — от эмбиента к минималистичной электронике и обратно. Подробнее с творчеством Мартина Кольштедта можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.