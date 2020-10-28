Стриминговый гигант Netflix объявил о съёмках сериала по мотивам популярной франшизы. Анонс сопровождается кратким тизером с логотипом Assassin’s Creed и облегченной версией произведения Venice Rooftops композитора Йеспера Кюда. Велика вероятность, что датчанин станет автором оригинального саундтрека к новому сериалу, хотя официальной информации об этом пока нет. На сегодняшний день подробности о сюжете, кастинге, сроках выхода грядущей телевизионной адаптации также отсутствуют, как и о шоураннере. Известно только, что исполнительными продюсерами сериала станут Джейсон Алтман (Jason Altman) и Даниэль Крейник (Danielle Kreinik) из подразделения Ubisoft Film & Television.

Самой свежей работой Йеспера Кюда для франшизы стал саундтрек к игре Assassin’s Creed Valhalla, который датский композитор написал совместно с коллегой Сарой Шахнер (Sarah Schachner) и фронтменом группы Wardruna Эйнаром Селвиком.

Йеспер Кюд (Jesper Kyd) — датский композитор и саунд-дизайнер, пишущий музыку для компьютерных игр и фильмов. Его сбалансированный микс из актуальной электроники, симфонической музыки и хора был неоднократно удостоен престижных профильных наград и номинаций, включая BAFTA. Датчанин является одним из самых продуктивных и титулованных композиторов в гейм-индустрии. На его счету более 50 саундтреков к компьютерным играм, включая серии Hitman, Assassin’s Creed, Borderlands, State of Decay. Подробнее с творчеством Йеспера Кюда можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

В этом году группа Wardruna во главе с Эйнаром отправится в большой мировой тур в поддержку нового альбома Kvitravn, в рамках которого посетит Москву и Санкт-Петербург. В основу программы лягут лучшие композиции, саундтреки к сериалу «Викинги», а также совершенно новые песни, которые посетители концертов услышат в живом исполнении одними из первых в мире. Именно Россию норвежцы выбрали для эксклюзивной мировой премьеры своей грандиозной концертной программы с участием духовой секции, оркестровой перкуссии и хора. Специально для этого эпохального события Wardruna подготовила новые аранжировки своих песен и дополнила основной состав новыми музыкантами. 24 ноября группа выступит в Москве, а на следующий день, 25 ноября — в Санкт-Петербурге. Информация и билеты: https://neoclassica.ru/wardruna