Вышел первый из восьми эпизодов долгожданного второго сезона сериала «Мандалорец» (The Mandalorian) под названием «Глава 9: Маршал» (Chapter 9: The Marshal). Его режиссером выступил Джон Фавро (Jon Favreau), а композитором, как и ко всему второму сезону, — Людвиг Йоранссон. Самым серьезным вызовом для шведа стала запись оркестровой партитуры в условиях пандемии коронавируса COVID-19. Музыканты записывались дистанционно или в небольших социально дистанцированных группах, а затем партии сводились воедино. По словам Людвига, при написании саундтрека к сериалу он старался достичь того же эффекта, какой производит музыка композитора Джона Уильямса при просмотре фильмов оригинальной саги «Звездные войны».

По словам Йораннсона, он изначально использовал разные инструменты со всех уголков мира, потому что это давало ему много свободы, особенно во время работы над саундтреком ко второму сезону, в котором главный герой встречает множество новых персонажей и посещает новые планеты. Напомним, недавно Людвиг Йоранссон стал лауреатом премии «Эмми-2020» (Primetime Emmy Awards) в категории «Выдающаяся музыкальная композиция для сериала (оригинальная драматическая партитура)» за работу над саундтреком к сериалу «Мандалорец», а именно финальному восьмому эпизоду первого сезона под названием «Глава 8: Искупление».

Людвиг Йоранссон (Ludwig Göransson) — шведский композитор, обладатель премий «Оскар» и «Грэмми» за музыку к фильму «Черная пантера», автор музыки к таким картинам, как «Довод», «Веном», «Крид: Наследие Рокки», «Полтора шпиона» и «Весь этот мир», сериалам «Мандалорец», «Атланта» и «Сообщество». Кроме того, Людвиг давно и тесно сотрудничает с триумфатором «Грэмми-2019» Childish Gambino. В 2018-м году оба получили номинации за песню Redbone и альбом Awaken, My Love!, спустя год — отхватили сразу две статуэтки за абсолютный хит This is America. Подробнее с творчеством Людвига Йоранссона можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.