Исландская пианистка и композитор выпустила дебютный альбом Bylur, который дословно переводится как «метель». В ней присутствуют хаос и невзгоды, но в то же время красота и хрупкость. То же самое можно сказать об эмоционально эклектичном альбоме Эвенсен — это завораживающий поток волнующих фортепианных мелодий и нежных струнных, вдохновленный силами природы. Альбом состоит из 13 произведений, одно из которых — Midnight Moon — записано при участии певицы GDRN. Звучание сфокусировано вокруг фортепиано с аккомпанементом струнных, духовых и едва заметным шлейфом электроники. Продюсером альбома выступил небезызвестный композитор Валгир Сигурдссон (Valgeir Sigurðsson).

«Все произведения — это фрагменты моей жизни. Взлеты и падения, радость, тьма, счастье, горе и меланхолия. Я невероятно тронута волшебным опытом рождения этого альбома с музыкой, которая охватывает более 20 лет моей жизни. Могу только сказать, что мое сердце разрывается от благодарности и волнения. Спасибо всем, кто стал частью этого дикого путешествия», — говорит исландская пианистка.

Эйдис Эвенсен (Eydís Evensen) — исландская пианистка, композитор и модель, выпускница знаменитого Колледжа Хамрахлид в Рейкьявике и участница хора, в котором пели Бьорк и некоторые музыканты группы Sigur Rós. Музыке девушка начала обучаться уже в пять лет, а свои первые произведения написала в семь. В творчестве она вдохновляется природой родной страны, судьбами людей, впечатлениями от многочисленных поездок по миру и музыкой, в которой за нотами можно почувствовать эмоцию. Ее произведения — это завораживающий поток волнующих фортепианных мелодий, духовых и нежных струнных с едва заметным шлейфом электроники.