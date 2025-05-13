Марцин Пшибылович поделился синглом «Ghosted»13.05.25
Польский композитор и саунд-дизайнер Марцин Пшибылович, известный по работе над саундтреками к видеоиграм «The Witcher 3: Wild Hunt» и «Cyberpunk 2077», выпустил новый сингл под названием «Ghosted». В записи композиции приняла участие вокалистка Wønder.
«Ghosted» представляет собой сочетание кинематографического звучания с элементами трип-хопа и джаза. Композиция отличается атмосферной аранжировкой, в которой сплетаются электронные текстуры и живые инструменты. Вокал Wønder добавляет глубину и эмоциональность треку.
Марцин Пшибылович продолжает расширять границы жанра, соединяя элементы классической музыки с современными электронными направлениями. Сингл «Ghosted» демонстрирует стремление композитора к экспериментам и поиску новых форм музыкального выражения.
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На сегодняшний день Марцин Пшибылович продолжает работать над новыми проектами в игровой индустрии, оставаясь одним из ведущих композиторов CD Projekt RED. Он также активно сотрудничает с различными студиями в качестве музыкального консультанта и саунд-дизайнера. Подробнее с творчеством Марцина Пшибыловича можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.
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