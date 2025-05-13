Марцин Пшибылович поделился синглом «Ghosted»

Польский композитор и саунд-дизайнер Марцин Пшибылович, известный по работе над саундтреками к видеоиграм «The Witcher 3: Wild Hunt» и «Cyberpunk 2077», выпустил новый сингл под названием «Ghosted». В записи композиции приняла участие вокалистка Wønder.

«Ghosted» представляет собой сочетание кинематографического звучания с элементами трип-хопа и джаза. Композиция отличается атмосферной аранжировкой, в которой сплетаются электронные текстуры и живые инструменты. Вокал Wønder добавляет глубину и эмоциональность треку.

Марцин Пшибылович продолжает расширять границы жанра, соединяя элементы классической музыки с современными электронными направлениями. Сингл «Ghosted» демонстрирует стремление композитора к экспериментам и поиску новых форм музыкального выражения.

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