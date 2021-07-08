На днях состоялась премьера нуарного триллера «Без резких движений» (No Sudden Move) режиссера Стивена Содерберга с музыкой Дэвида Холмса. По сюжету бандиты из Детроита 50-х годов должны провернуть рядовое дельце, однако оно принимает неожиданный оборот, и герои фильма пытаются выяснить реальные масштабы и заказчиков криминальной аферы, в которую тех втянули. Композитор выбрал классический, а значит проверенный рабочий метод — то мистическое и вальяжное, то напряженное и интригующее звучание основано на барабанах, контрабасе, громогласных валторнах, тревожных струнных и местами напоминает саундтрек Анджело Бадаламенти к культовому сериалу «Твин Пикс». Предыдущей работой Дэвида Холмса для кино стал саундтрек к драме «Обыкновенная любовь» 2019 года с Лиамом Нисоном в главных ролях.

Дэвид Холмс (David Homes) невероятно многогранен. Он не только кинокомпозитор, но к тому же диджей и музыкант. Ирландца всегда привлекала именно киномузыка, под влиянием которой он создавал и свои первые сольные альбомы. Визитная карточка Холмса — саундтреки к серии приключенческих криминальных комедий Стивена Содербрега о друзьях Оушена. В общей сложности он написал музыку более чем к 20 картинам. Подробнее с творчеством Дэвида Холмса можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.