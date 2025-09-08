Макс Рихтер поделился новым альбомом SLEEP CIRCLE

Макс Рихтер поделился новым альбомом SLEEP CIRCLE08.09.25
С момента выхода SLEEP — одного из самых известных концептуальных проектов Макса Рихтера — прошло десять лет. В честь этого юбилея композитор представил новую работу под названием SLEEP CIRCLE — 90-минутный концертный цикл, выстроенный вокруг структуры типичного цикла быстрого сна (REM).
В отличие от оригинального восьмичасового SLEEP, новый альбом имеет компактный формат, позволяя слушателям пережить основные музыкальные идеи проекта в течение полутора часов. По словам Рихтера, SLEEP CIRCLE задуман как самостоятельное произведение, но при этом сохраняет связь с фундаментальной концепцией — исследованием взаимодействия звука и человеческого восприятия во время сна.
Рихтер отметил, что выпуск альбома совпал с подготовкой крупнейших концертов SLEEP за всё время существования проекта. Эти выступления продолжат традицию ночных исполнений, превращающих музыку в масштабное пространство для погружения и созерцания.
Композитор выразил благодарность своей команде Studio Richter Mahr, а также креативному партнёру Юлии Мар, чьё участие и художественное видение с самого начала играли ключевую роль в развитии замысла.
Макс Рихтер (Max Richter) — композитор удивительно тонкого вкуса и поразительной интуиции, который едва ли не в одиночку вывел постмодернизм в рамках современной академической музыки на новую высоту. Его работы увлекают на уровне самой идеи. Интерпретации «Времен года» в жанре минимализма. Интерактивный проект в сотрудничестве с неврологами, в рамках которого под музыку Рихтера слушатели засыпают прямо в концертном зале. Подробнее с творчеством Макса Рихтера можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.
