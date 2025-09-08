Макс Рихтер поделился новым альбомом SLEEP CIRCLE

С момента выхода SLEEP — одного из самых известных концептуальных проектов Макса Рихтера — прошло десять лет. В честь этого юбилея композитор представил новую работу под названием SLEEP CIRCLE — 90-минутный концертный цикл, выстроенный вокруг структуры типичного цикла быстрого сна (REM).

В отличие от оригинального восьмичасового SLEEP, новый альбом имеет компактный формат, позволяя слушателям пережить основные музыкальные идеи проекта в течение полутора часов. По словам Рихтера, SLEEP CIRCLE задуман как самостоятельное произведение, но при этом сохраняет связь с фундаментальной концепцией — исследованием взаимодействия звука и человеческого восприятия во время сна.

Рихтер отметил, что выпуск альбома совпал с подготовкой крупнейших концертов SLEEP за всё время существования проекта. Эти выступления продолжат традицию ночных исполнений, превращающих музыку в масштабное пространство для погружения и созерцания.

Композитор выразил благодарность своей команде Studio Richter Mahr, а также креативному партнёру Юлии Мар, чьё участие и художественное видение с самого начала играли ключевую роль в развитии замысла.

