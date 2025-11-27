Викингур Олафссон исполнил произведение Бетховена в своем новом клипе

27.11.25

Исландский пианист Викингур Олафссон, обладатель премии GRAMMY и один из наиболее заметных исполнителей в современной неоклассической сцене, представил новый видеоклип, посвящённый сонате Людвига ван Бетховена Piano Sonata No. 30 in E Major, Op. 109 (I. Vivace ma non troppo – Adagio espressivo). Работа стала частью его крупного проекта Opus 109, в котором музыкант исследует взаимосвязь творчества Бетховена, Баха и Шуберта.

В клипе Олафссон исполняет одно из поздних и наиболее личных сочинений Бетховена, акцентируя внимание на контрастах между импульсивными пассажами Vivace ma non troppo и внутренней сосредоточенностью Adagio espressivo.

Известный своим вниманием к деталям и свободой интерпретации, Олафссон использует выразительные отклонения в темпе и динамике, что нередко отмечают критики его концертных и студийных исполнений. Такой подход позволяет раскрыть сонату как живой, гибкий музыкальный диалог, а не как строго фиксированную структуру.

В новом клипе слышна манера Олафссона — филигранные ритмические оттенки, пластичная фразировка и едва заметная педализация, создающие ощущение камерной непосредственности. Такая трактовка подчёркивает его стремление вести «внутренний разговор» с текстом партитуры, что особенно проявляется в переходах между импровизационностью и строгостью.

Видео выходит параллельно с релизом альбома Opus 109, представленного на цифровых платформах, CD и виниле. В проект вошли не только Бетховен, но и произведения Баха (включая Partita No. 6) и Шуберта, выстроенные в единую концепцию, основанную на тональной сфере ми-мажор/ми-минор.

Читайте также: Викингур Олафссон выпустил новый альбом OPUS 109 с композициями Бетховена, Баха и Шуберта

Похожие новости

«Амадей» — Новый трейлер байопика Вольфганга Амадея Моцарта

26.11.25«Амадей» — Новый трейлер байопика Вольфганга Амадея Моцарта

Стриминговый сервис Sky представил официальный трейлер нового мини-сериала «Амадей» (Amadeus)...

Викингур Олафссон выпустил новый альбом OPUS 109 с композициями Бетховена, Баха и Шуберта

25.11.25Викингур Олафссон выпустил новый альбом OPUS 109 с композициями Баха, Бетховена и Шуберта

Исландский пианист Викингур Олафссон выпустил новый альбом Opus 109, посвящённый музыкальному диалогу между тремя ключевыми фигурами классического канона...

Макс Рихтер выпустил новый альбом — саундтрек к фильму «Хамнет»

24.11.25Макс Рихтер выпустил новый альбом — саундтрек к фильму «Хамнет»

Макс Рихтер выпустил оригинальный саундтрек к фильму «Хамнет» — новой полнометражной картине режиссёра Хлои Чжао...

23 ноября — День рождения Людовико Эйнауди

23.11.2523 ноября — День рождения Людовико Эйнауди

23 ноября отмечается день рождения Людовико Эйнауди — одного из наиболее влиятельных и узнаваемых композиторов современной неоклассической сцены...

Такахиро Кидо и Юки Мурата поделились первыми синглами с альбома Music for Piano and Chamber Orchestra

21.11.25Такахиро Кидо и Юки Мурата поделились первыми синглами с альбома Music for Piano and Chamber Orchestra

Такахиро Кидо и Юки Мурата представили два первых сингла с их грядущего совместного альбома Music for Piano and Chamber Orchestra...

Филипп Гласс и Тензин Чугьял выпустили совместный альбом — Be the Sky

20.11.25Филипп Гласс и Тензин Чугьял выпустили совместный альбом — Be the Sky

Состоялся релиз нового совместного альбома американского композитора Филиппа Гласса и тибетского музыканта и культурного посла Тензина Чугьяла...

Показать больше
ГлавнаяКонцертыПрограммыГородаПлощадкиМузыкаНовости
Альманах композиторовО неоклассикеОб Оркестре НеоклассикаКонтактыСлужба поддержкиCovid-19
Неоклассика

ООО "НЕОКЛАССИКА"

119072, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Якиманка, наб. Берсеневская, д. 14, стр. 5А

ИНН: 7707425804

ОГРН: 1197746050402