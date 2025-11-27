Викингур Олафссон исполнил произведение Бетховена в своем новом клипе

Исландский пианист Викингур Олафссон, обладатель премии GRAMMY и один из наиболее заметных исполнителей в современной неоклассической сцене, представил новый видеоклип, посвящённый сонате Людвига ван Бетховена Piano Sonata No. 30 in E Major, Op. 109 (I. Vivace ma non troppo – Adagio espressivo). Работа стала частью его крупного проекта Opus 109, в котором музыкант исследует взаимосвязь творчества Бетховена, Баха и Шуберта.

В клипе Олафссон исполняет одно из поздних и наиболее личных сочинений Бетховена, акцентируя внимание на контрастах между импульсивными пассажами Vivace ma non troppo и внутренней сосредоточенностью Adagio espressivo.

Известный своим вниманием к деталям и свободой интерпретации, Олафссон использует выразительные отклонения в темпе и динамике, что нередко отмечают критики его концертных и студийных исполнений. Такой подход позволяет раскрыть сонату как живой, гибкий музыкальный диалог, а не как строго фиксированную структуру.

В новом клипе слышна манера Олафссона — филигранные ритмические оттенки, пластичная фразировка и едва заметная педализация, создающие ощущение камерной непосредственности. Такая трактовка подчёркивает его стремление вести «внутренний разговор» с текстом партитуры, что особенно проявляется в переходах между импровизационностью и строгостью.

Видео выходит параллельно с релизом альбома Opus 109, представленного на цифровых платформах, CD и виниле. В проект вошли не только Бетховен, но и произведения Баха (включая Partita No. 6) и Шуберта, выстроенные в единую концепцию, основанную на тональной сфере ми-мажор/ми-минор.

