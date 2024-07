В день премьеры «Дюны» на Венецианском кинофестивале вышел первый из трех заявленных создателями фильма саундтреков — The Dune Sketchbook. В него включены девять расширенных, иммерсивных версий композиций из оригинальной звуковой дорожки в традиционном и пространственном звучании Dolby Atmos Music общей продолжительностью 1 час 41 минута. 17 сентября станет доступен основной саундтрек, а 22 октября — The Art and Soul of Dune, сопутствующий саундтрек к одноименной книге исполнительного продюсера Тани Лапойнт, предлагающей уникальное прочтение и исследование фильма. В него включены уникальные версии основных музыкальных мотивов, отобранных лично Хансом для того, чтобы читатель максимально глубоко погрузился в увлекательный процесс.

Сюжет «Дюны» рассказывает историю Пола Атрейдеса, одаренного молодого человека с великой судьбой, выходящей за рамки его собственного понимания. Юноша должен отправиться на Арракис, самую опасную планету во Вселенной, чтобы обеспечить будущее своей жизни, своей семьи и людей. По мере развития событий враждебные силы вступают в конфликт из-за поставок на планету Пряности, ценнейшего из существующих ресурсов, способного раскрыть величайший потенциал человечества. Выживут только те, кто сможет победить свой страх. Мировая премьера «Дюны» режиссера Дени Вильнёва состоялась 3 сентября на Венецианском кинофестивале, а в России в широкий прокат фильм выйдет уже 16 сентября.

Ханс Циммер (Hans Zimmer) — один из самых известных, влиятельных и коммерчески успешных кинокомпозиторов XXI века. Человек, оказавший колоссальное влияние на новейшую историю голливудского кино и поп-культуру в целом. В Голливуде Ханса Циммера называют немецкой машиной. За свою долгую карьеру он никогда не делал пауз в работе и не опускал планку качества. Мастер головокружительных, тревожных симфонический партий и электроники, Циммер стал особенно популярен благодаря сотрудничеству с режиссером Кристофером Ноланом, с которым работал практически над всеми его фильмами. На протяжении многих лет немецкий композитор писал в соавторстве с Лорном Бэлфом и Джоном Пауэллом. Подробнее с творчеством Ханса Циммера можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.