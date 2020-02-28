Австралийский пианист и композитор объявил о выходе своего первого сборника нот. В него войдут 28 пьес для соло фортепиано. Точный список Говард пока не раскрывает, но судя по опубликованной в интернете фотографии, одной из композиций станет Antoinette Boulevard, которая до сих пор не была официально выпущена, но которую пианист неоднократно исполнял на своих концертах и радио.

Люка Говарда (Luke Howard) называют едва ли не главным современным композитором Австралии, а его музыку — небесной и обволакивающей. Однако ни один эпитет не способен в полной мере передать легкость и глубину мелодий пианиста. Он пишет музыку для кино и выступает на одной сцене с артистами столь разными, сколь схожи по темпераменту босоногий пианист Бенджамин Клементин и пионер техно Джефф Миллз. Аккорды и гармонии в пьесах Говарда постоянно эволюционируют и, прежде чем обернуться волшебной мелодией, неожиданно проваливаются в синтезаторное арпеджио. Подробнее с творчеством Люка Говарда можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.