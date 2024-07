Знаменитый итальянский пианист выпустил чувственную, меланхоличную композицию под названием Sorrow, которая выйдет в мае в составе большой компиляции Piano Cloud Vol 5. Вместе с этим он объявил новые даты международного тура Tour in Transition 2020, в рамках которого он будет играть импровизации и свежие вариации своих произведений из цикла Transitions в сопровождении визуального оформления. Кроме того, композитор анонсировал даты выхода следующих двух частей Transitions: вторая увидит свет 27 марта, а третья — в июне! Уже 6 марта можно будет услышать первый сингл из Transitions II, который получил название That feeling, though.

Фабрицио Патерлини (Fabrizio Paterlini) совсем не похож на модных немецких или скандинавских музыкантов-неоклассиков новой волны. Их патентованному минимализму, аскезе и сдержанности он приводит крайний аргумент: пышные, чувственные, трогательные мелодии, в которых больше от музыки эпохи романтизма, чем от тенденций дня сегодняшнего. Итальянец признается, что любит давать своей музыке дышать, оставляя пространство между нотами и звуками, а искусство вычитания и сокращения находит не менее важным, чем искусство сочинения мелодий. За спиной у композитора накопилось уже девять номерных альбомов, которые он издает на собственном лейбле Memory Recordings. Подробнее с творчеством Фабрицио Патерлини можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

Этой весной знаменитый итальянский неоклассик впервые выступит в России с полнокупольным визуальным шоу с углом обзора 360 градусов и специальной программой своих лучших произведений. 9 апреля сразу два концерта пройдут в петербургском Планетарии №1, 11 апреля — в Московском планетарии. Информация и билеты: https://neoclassica.ru/paterlini