Люк Говард представил новое произведение Passion / Sleep, записанное совместно с Будапештским художественным оркестром (Budapest Art Orchestra) и созданное на основе второй части «Аппассионаты», сонаты Людвига ван Бетховена для фортепиано № 23 фа минор, op. 57. Это первый сингл с будущего и пока не поименованного альбома австралийского композитора, точные сроки выхода которого пока также остаются туманными. «Это первая ласточка моего нового полноценного оркестрового проекта, но его подготовка проходит медленно, так что в ближайшее время ни на что особо не рассчитывайте», — говорит пианист. Напомним, прошлым летом Люк Говард выпустил альбом концертных импровизаций All That Is Not Solid, записанный в зале Tempo Rubato в Мельбурне в начале 2020 года.

Люка Говарда (Luke Howard) называют едва ли не главным современным композитором Австралии, а его музыку — небесной и обволакивающей. Однако ни один эпитет не способен в полной мере передать легкость и глубину мелодий пианиста. Он пишет музыку для кино и выступает на одной сцене с артистами столь разными, сколь схожи по темпераменту босоногий пианист Бенджамин Клементин и пионер техно Джефф Миллз. Аккорды и гармонии в пьесах Говарда постоянно эволюционируют и, прежде чем обернуться волшебной мелодией, неожиданно проваливаются в синтезаторное арпеджио. Подробнее с творчеством Люка Говарда можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.