Флориан Кристл выпустил новый альбом Live, который является аудиозаписью концерта немецкого композитора, состоявшегося в церкви Святого Стефана в немецком городе Ваккерсдорф в октябре 2020 года. В него вошли 13 произведений из альбомов Inspiration и Episodes, сыгранные Флорианом в сопровождении струнного ансамбля The Modern String Quintet.

«Из-за пандемии коронавируса Covid-19 живых выступлений нет вообще. Этот концерт стал возможен только потому, что был короткий промежуток времени в несколько недель, когда проведение концертов разрешили до того, как в Германии начался второй локдаун. Нам очень повезло, что в эти трудные времена удалось сделать такую запись. Альбом передает то особое ощущение живого выступления, по которому мы все так сильно сегодня скучаем, и призван распространить это ощущение и надежду среди людей в их домах по всему миру», — описывает идею своего нового альбома пианист. Напомним, в прошлом году Кристл выпустил новый альбом Episodes.

Страстная, увлеченная манера игры Флориана Кристла (Florian Christl) демонстрирует всепоглощающую любовь композитора к музыке. В его чарующих инструментальных скетчах есть место и выразительным мелодиям, и живому драйву, и романтической искренности. Импровизация является главным творческим методом Флориана, а сочинение для него — глубоко личный, почти интимный процесс, во время которого композитор остается наедине со своей музыкой и мыслями. Подробнее с творчеством Флориана Кристла можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

Летом 2021 года Флориан Кристл отправится в большой тур по городам России, а осенью выступит в Москве и Петербурге в рамках фестиваля «Неоклассика». Информация и билеты: https://neoclassica.ru/christl