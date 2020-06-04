Австралийский композитор и пианист выпустит новый альбом под названием All That Is Not Solid в середине июля. Это импровизации Люка Говарда, записанные на его четырех выступлениях в концертном зале Tempo Rubato в Мельбурне в январе этого года. Цикл концертов с одноименным названием проходил в то время, когда в Австралии бушевали лесные пожары, и был под угрозой отмены из-за жары, но удача благоволила пианисту. Послушать исполнение первого из девяти вошедших в альбом произведений — Antoinette Boulevard — можно уже сейчас. Снятый для него клип композитор посвятил пострадавшим от пожаров людям. В нем использованы кадры съемки с дронов австралийских пейзажей Виктории и Нового Южного Уэльса.

Люка Говарда (Luke Howard) называют едва ли не главным современным композитором Австралии, а его музыку — небесной и обволакивающей. Однако ни один эпитет не способен в полной мере передать легкость и глубину мелодий пианиста. Он пишет музыку для кино и выступает на одной сцене с артистами столь разными, сколь схожи по темпераменту босоногий пианист Бенджамин Клементин и пионер техно Джефф Миллз. Аккорды и гармонии в пьесах Говарда постоянно эволюционируют и, прежде чем обернуться волшебной мелодией, неожиданно проваливаются в синтезаторное арпеджио. Подробнее с творчеством Люка Говарда можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.