Эпидемия коронавируса COVID-19 серьезно повлияла на музыкальную индустрию и в особенности на концертные залы, которые были вынуждены закрыть свои двери в числе первых. Однако даже на фоне непростой экономической ситуации и санитарно-эпидемиологических ограничений ведется активная работа по проектированию и строительству новых филармоний и театров, которые в обозримом будущем улучшат культурный облик России и создадут условия для популяризации современной классической музыки в регионах. Редакция «Неоклассики» выяснила детали проектов музыкальных комплексов, которые только одним своим футуристическим видом вселяют чувство гордости за страну и укрепляют веру в светлое будущее российской концертной индустрии.

Читайте подробнее в статье «Концертные залы будущего, которые улучшат имидж России» в нашей постоянной рубрике «Специальные материалы».

Ознакомиться с материалом можно по ссылке: https://neoclassica.ru/futureconcerthalls