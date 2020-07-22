После продолжительного молчания немецкий дуэт Grandbrothers объявил о завершении работы над новым, третьим по счету в дискографии студийным альбомом. На сегодняшний день никаких подробностей композиторы не раскрывают, но известно, что они записывали его в родном Дюссельдорфе и на роялях марки Kawai. Название также остается в секрете — пока в анонсах немцев фигурирует формальное Album #3. Напомним, последний альбом Grandbrothers под названием Open вышел в 2017 году.

Красивый и отрешенный эмбиент, мерцающие клавишные мелодии, похрустывающие шорохи глитча и IDM. Кто-то скажет, что творчество Grandbrothers ближе к саунд-дизайну, чем, собственно, к музыке. Но стоит только увидеть их выступления вживую… Участники дуэта сознательно помещают себя в рамки минимализма, чтобы раздвинуть их изнутри. В этом своем стремлении музыканты следуют теориям культового американского композитора Стивена Райха. Абсолютно все звуки они извлекают из препарированного пианино, начиненного звукоснимателями, прищепками, зажимами, фильтрами и эффектами. Подробнее с творчеством Grandbrothers можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.