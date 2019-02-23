Вышла подборка «Природа в произведениях неоклассиков» в нашей постоянной рубрике «Видео и лайвы».
Ознакомиться с материалом можно по ссылке: https://neoclassica.ru/video-nature
Вышла подборка «Природа в произведениях неоклассиков» в нашей постоянной рубрике «Видео и лайвы».
Ознакомиться с материалом можно по ссылке: https://neoclassica.ru/video-nature
Произведением «Музыка Марины» композитор выражает своё уважение к русской поэтессе Марине Цветаевой (1892–1941). В этом произведении она представлена как...
Инон Цур — израильский композитор, написавший музыку для таких игр, как Fallout, Syberia, Crysis и Dragon Age. Он начал изучать музыку в раннем возрасте...
Флешмоб, записанный в разных уголках планеты, на композицию Happiness Does Not Wait. Композитор пишет...
После прошлогоднего солд-аут концерта, композитор Ян Тирсен вновь вернется в Корк, чтобы...
Концерты с оркестром этим летом в Перми...
Музыка Коженевского возвращает нас с племенным, языческим ритуалам докельтской Ирландии, показывая первобытно-животную энергетику...