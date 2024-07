На днях состоялась долгожданная премьера самого ожидаемого фильма 2020 года — «Довод» (Tenet) режиссера Кристофера Нолана с Джоном Дэвидом Вашингтоном и Робертом Паттинсоном в главных ролях. Вместе с выходом в прокат картины стал доступен для прослушивания и оригинальный саундтрек за авторством Людвига Йоранссона. Помимо 17 инструментальных композиций в него включена песня The Plan в исполнении Трэвиса Скотта, написанная рэпером в соавторстве с продюсером WondaGurl и шведским композитором. В отличие от прославивших Йоранссона звуковых дорожек к фильму «Черная пантера» и сериалу «Мандалорец», в «Доводе» он избегает каких-либо этнических мотивов и делает упор на напряженные струнные оркестровки, духовые, гитарный звук и электронику, которая является основой саундтрека. По словам режиссера Кристофера Нолана, «Довод» стал его самым амбициозным и масштабным проектом, который охватывает сразу несколько жанров и обращается к теме управления временем.

Людвиг Йоранссон (Ludwig Göransson) — шведский композитор, обладатель премий «Оскар» и «Грэмми» за музыку к фильму «Черная пантера», автор музыки к таким картинам, как «Веном», «Крид: Наследие Рокки», «Полтора шпиона» и «Весь этот мир», сериалам «Мандалорец», «Атланта» и «Сообщество». Кроме того, Людвиг давно и тесно сотрудничает с триумфатором «Грэмми»-2019 Childish Gambino. В прошлом году оба получили номинации за песню Redbone и альбом Awaken, My Love!, в этом — отхватили сразу две статуэтки за абсолютный хит This is America. Подробнее с творчеством Людвига Йоранссона можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.