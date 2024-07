Вслед за сольным концертным альбомом All That Is Not Solid австралийский композитор выпускает Dark Angels — эмбиентный мини-альбом, созданный в соавторстве с земляком Тилманом Робинсоном (Tilman Robinson). За несколько недель до пандемии Covid-19 оба музыканта изолировались в студии Люка, чтобы переосмыслить некоторые из его ранних произведений. В результате их совместная работа представляет собой метания между светом и тьмой, где ангельские голоса искажаются до неузнаваемости, а инструментальные партии расслаиваются на текстуры. Dark Angels полон одновременно и скорби, и надежды, противопоставляя осторожный оптимизм вселенной меланхолии. Видео для первого сингла Intermittent Reinforcement сняла визуальная художница Джессика Ин (Jessica In). Мини-альбом Dark Angels выйдет 10 сентября.

Люка Говарда (Luke Howard) называют едва ли не главным современным композитором Австралии, а его музыку — небесной и обволакивающей. Однако ни один эпитет не способен в полной мере передать легкость и глубину мелодий пианиста. Он пишет музыку для кино и выступает на одной сцене с артистами столь разными, сколь схожи по темпераменту босоногий пианист Бенджамин Клементин и пионер техно Джефф Миллз. Аккорды и гармонии в пьесах Говарда постоянно эволюционируют и, прежде чем обернуться волшебной мелодией, неожиданно проваливаются в синтезаторное арпеджио. Подробнее с творчеством Люка Говарда можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.